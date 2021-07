Barbara Nowak: Kuratorzy działają w imieniu bezpieczeństwa dzieci

Według nowego projektu ustawy MEN, kuratorzy będą mieli większy wpływ na szkołę. Zwiększy się ich liczba (z trzech do pięciu) przy rozpatrywaniu konkursów na dyrektorów. Według opozycji, będziecie państwo odwoływać tych, którzy nie podzielają konserwatywnych wartości. Czy zwiększenie uprawnień kuratorów jest potrzebne?

Wiązałabym te kwestie z szerszą perspektywą. Nie chodzi nam o to, by przy „wyrywkowych” sprawach kurator miał więcej do powiedzenia. Należy uporządkować wszystko, co dotyczy współdziałania dwuwładzy nad szkołami – organu prowadzącego (samorząd) i organu nadzoru pedagogicznego (kuratorium) i nadać im odpowiednie proporcje. Dla pełniejszego obrazu sprzecznych interesów dodałabym, że w trakcie pandemii bardzo wiele samorządów oszczędzało na oświacie, np. łączyli oddziały klas na jednym poziomie, czyli z trzech redukują do dwóch.: i to nie tylko w klasach 4, ale także w klasach 6-7. Przykre, że w sytuacji pandemii nie starają się, by klasy były mniej liczne.



Na czym polegały te oszczędności?

Odnotowałam wiele prób zamykania i likwidacji mniejszych szkół, a przecież one muszą funkcjonować, zwłaszcza gdy dojazd do innej miejscowości jest z różnych względów bardzo utrudniony. Jako kurator troszczę się o takie placówki, ale często nie dostrzegam takiego samego podejścia w samorządach. Samorządy bardziej liczą koszty i to one determinują ich działania. Zwiększajmy rolę kuratorów w interesie bezpieczeństwa dzieci.