Barbara Nowak odpowiada na list rektora UJ. "Seksualność traktuję jako sprawę intymną"

FLESZ - W wodach śródlądowych ubywa tlenu. To niebezpieczne

Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są badania dotyczące bezpieczeństwa i równego traktowania skierowane do studentów i osób przygotowujących rozprawy doktorskie. W ankiecie zadano pytanie o płeć i podano odpowiedzi do wyboru: kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna, niebinarna. Jest też opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie". Badanie ma charakter w pełni naukowy i dotyczy całej społeczności studenckiej i doktoranckiej UJ, a odpowiedzi są poufne.

Takich działań uczelni nie rozumie Małopolska Kurator Oświat Barbara Nowak, która w czwartek 17 czerwca na Twitterze zamieściła wpis: "Szok! Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską! Przygotowuje ofertę wg płci kulturowych. Pierwsza polska wyższa uczelnia, z historią od 1364 r. stosuje segregację studentów po neomarksistowsku".

W odpowiedzi na komentarz Małopolskiej Kurator Oświaty jeszcze tego samego dnia rektor UJ prof. Jacek Popiel wystosował list otwarty, w którym zaznaczył m.in.: że "Słowa, wypowiedziane przez panią kurator nie są zawieszone w próżni. Dotykają istnień ludzkich, nieraz kruchych i przepełnionych obawami, dla których każda kolejna publiczna wypowiedź może stać się tą, która doprowadzi do tragicznych konsekwencji". List zakończył propozycją dyskusji: "Zapraszam do bliższego poznania problemów osób, których dotykają stygmatyzujące, obraźliwe słowa. Zapraszam do dyskusji na temat form pomocy podejmowanych przez Uniwersytet Jagielloński, pomocy, którą powinien także oferować potrzebującym Małopolski Kurator Oświaty".