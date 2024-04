"Najszybsza babcia świata" wystartowała w Perłach Małopolski Skała-Ojców

Barbara Prymakowska na Perły Małopolski czekała z dużą niecierpliwością. „Najszybsza babcia świata” nie ukrywa, że bardzo lubi piękne widoki, które towarzyszą uczestnikom podczas biegania i atmosferę panującą na zawodach.

Blisko 12-kilometrową trasę tarnowiance udało się pokonać w godzinę i 23 minuty, a łatwo nie było.

- Temperatura była bardzo wysoka, dopiero jak wbiegaliśmy do lasu, to wtedy można było trochę odetchnąć. Miałam przy sobie butelkę z wodą i to mi pomogło – opowiada Barbara Prymakowska.

Na trasie nie zabrakło jednak niespodzianek. Pod nogami biegaczy znalazły się szyszki, kamienie czy wstające konary drzew, a monetami nawet błoto. Mimo tego, Barbara Prymkowska dobiegała do mety z uśmiechem na twarzy i... czystymi butami.

- Ktoś nawet do mnie podszedł i zapytał: "jak to zrobiłam?". A ja po prostu jak biegam, to patrzę pod nogi, ale też uważnie obserwuje innych– uśmiecha się.