Barierki odgradzające łąki, lampy w szczerym polu. To pozostałości po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie

Światowe Dni Młodzieży odbywały się w dniach od 27 do 31 lipca 2016 roku. Na spotkanie z papieżem Franciszkiem mogło przyjechać od 1,5 do nawet 3 mln pielgrzymów z całego świata. Centralnymi miejscami uroczystości były Błonia Krakowskie, a także Campus Misericordiae w miejscowości Brzegi między Krakowem a Wieliczką. I to właśnie pozostałości tego przedsięwzięcia widzimy na zdjęciach.

Było wiele obaw, czy słusznie jest organizować spotkanie młodzieży na szerokim terenie, miejscami podmokłym. Wytyczano więc drogi, budowano pomosty, cywilizowano ten obszar, by mogły na nim przebywać tysiące wierny. Barierki służyły do organizacji sektorów, by można było rozproszyć nadciągających pielgrzymów, ale też móc ich uporządkować. Lampy na wysokich słupach dawały światło, widać, że cześć z nich ma zasilanie panelami słonecznymi. Do Brzegów w 2016 prowadziły różne drogi z Krakowa, idący musieli trzymać się wyznaczonej trasy, nie mogli później przemieszczać się między sektorami.