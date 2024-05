Bartosz Seweryn, LKS Jawiszowice: - W szlagierze przeciwko rezerwom Wisły Kraków spotkam wielu byłych kolegów, z którymi grałem. WIDEO Jerzy Zaborski

LKS Jawiszowice pokonał na własnym boisku Watrę Białka Tatrzańska (3:0), w meczu rozegranym w ramach 32. kolejki IV ligi piłkarskiej w Małopolsce. Okrasą tego meczu było trafienie Bartosza Seweryna. To drugi jego „filmowy” wiosenny gol w barwach Jawiszowic. Wcześniej, także u siebie, trafił przeciwko Termalice II Nieciecza, w meczu wygranym 5:0. Tamtego gola ceni wyżej, bo wówczas ładnie złamał akcję do środka i trafił w przeciwny górny róg bramki. To był drugi gol tamtego pojedynku.