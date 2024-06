Basen nad Łubinką w Nowym Sączu rozpoczyna sezon. Tu od lat tętniło letnie życie Nowego Sącza Klaudia Kulak

Basen nad Łubinką w Nowym Sączu to miejsce, które od lat cieszyło się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta. Pokolenia sądeczan latem chętnie wybierały to miejsce, aby spędzać tam wolny czas w upalne dni i tak jest do teraz. W najbliższy weekend znów będzie można z niego korzystać. Wspomnienia dawnych czasów na zdjęciach uwiecznił to Stanisław Śmierciak, któremu udało się wyciągnąć ujęciach ze swoich przepastnych archiwów. Musicie to zobaczyć.