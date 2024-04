Beata Szydło w Nowym Sączu. „Czas, żeby prezydentem tego miasta została kobieta”

Oprócz Beaty Szydło na płycie sądeckiego rynku pojawili się również parlamentarzyści, kandydaci do sejmiku oraz rady powiatu i miasta. Na ich czele stała Iwona Mularczyk, która ubiega się o urząd prezydenta miasta.

- Jest z nami kandydatka na prezydenta Nowego Sącza Iwona Mularczyk i mamy nadzieję, że uda się jej wygrać te wybory. Walczymy o jak najlepszy wynik. Będziemy w tych wyborach decydować a przyszłości naszych lokalnych samorządów. W samorządach będą potrzebni ludzie, którzy będą potrafili wykorzystać szanse i sięgnąć po te środki, które będzie można zaabsorbować tutaj w naszych lokalnych samorządach - mówiła Beata Szydło.

Jak dodała ważne jest też to, aby samorządowcy umieli wywierać presję na rządzących, by podejmowane przez nich decyzje nie wpływały negatywnie na społeczności lokalne. Do słów poprarcia ze strony premier Beaty Szydło odniosła się również Iwona Mularczyk.