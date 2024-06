Bez bramek w sparingu Bruk-Betu Termaliki Nieciecza na zgrupowaniu

Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza przygotowują się do sezonu na zgrupowaniu w Wodzisławiu Śląskim. W sobotę rozegrali tutaj sparing, w którym bezbramkowo zremisowali z GKS-em Jastrzębie.

Dla podopiecznych trenera Marcina Brosza był to drugi sprawdzian w okresie przygotowawczym. W pierwszym przegrali z czeskim MFK Karwina 0:3. Tym razem skończyło się bezbramkowym remisem. „Słonie” mogły kończyć ten mecz w dziesiątkę, bowiem w 55 min czerwoną kartką ukarany został Lukas Spendlhofer, ale rywale zgodzili się, żeby tego zawodnika zastąpił po prostu inny, Damian Hilbrycht. W ekipie z Niecieczy sporo się zmienia w letniej przerwie. Na razie zespół opuścili tak ważni w ostatnich latach zawodnicy jak Tomasz Loska i Adam Radwański. Odszedł też Jakub Jędrasik, który wrócił do rezerw Legii Warszawa. Niewiadoma jest przyszłość Wiktora Biedrzyckiego, który wzbudza zainteresowanie kilku klubów. Bruk-Bet robi jednak również poważne transfery przychodzące, co świadczy o tym, że „Słonie” po słabym poprzednim sezonie, w nowym będą chciały wrócić na lepsze tory i trzeba będzie ich rozpatrywać jako mocnego kandydata do awansu do ekstraklasy.

Odszedł wspomniany Tomasz Loska, ale w jego miejsce niecieczanie poczynili wzmocnienia i to solidne. Sprowadzili bowiem z jednej strony jednego z najlepszych bramkarzy poprzedniego sezonu w I lidze, czyli Miłosza Mleczko. Z drugiej natomiast przyszedł niezwykle doświadczony i utytułowany Adrian Chovan, który przez lata był golkiperem Slovana Bratysława, a miniony sezon spędził w greckiej ekstraklasie gdzie stał w bramce Panserraikosu. Rywalizacja o miejsce między słupkami powinna być zatem zacięta. Wzmocnieniem przednich formacji na pewno będzie Kamil Zapolnik, który do ekipy z Niecieczy przyszedł z ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. Był w niej wyróżniającym się zawodnikiem i trener Tomasz Tułacz mówił nawet po piątkowym sparingu z Wisłą Kraków, że to odejście go zaskoczyło. To już jednak nie jest problem niecieczan, bo oni pozyskując Zapolnika konkretnie zwiększyli swoją siłę w ofensywie.

Ciekawym posunięciem wydaje się też być transfer Jakuba Marcinkowskiego z Hutnika Kraków. To utalentowany młodzieżowiec, który pod ręką Marcina Brosza powinien rozwinąć się w ekipie „Słoni”. Wracając do przygotowań Bruk-Betu, zespół ten na wspomnianym zgrupowaniu przebywać będzie do 5 lipca. Niecieczan czekają jeszcze cztery sprawdziany. 2 lipca zagrają ze Slezskym Opawa, a następnie 5 lipca z GKS-em Tychy, 12 lipca ze Stalą Stalowa Wola, a zwieńczeniem przygotowań do sezonu będzie starcie z Puszczą Niepołomice 13 lipca. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Jastrzębie 0:0

Bruk-Bet: Mleczko (60 Molga) - Cieśla (60 Kasperkiewicz), Spendlhofer (55 Hilbrycht), Farbiszewski (60 Putiwcew) - Zawijskyj (60 Jakubik), Nowakowski (60 Karasek), Różycki (60 Ambrosiewicz), Wacławek (60 Dombrowskyj), Marcinkowski (60 Wolski) - Fassbender (60 Trubeha), Deisadze (60 Zapolnik).

