Bez Ciebie nie pomożemy. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w Małopolsce i w całym kraju

Marta Zmiertka, Koordynatorka Regionalna Szlachetnej Paczki, opowiada, że organizacja wciąż szuka wolontariuszy i jakie są ich zadania. Wylicza, że w samej Małopolsce stowarzyszenie potrzebuje jeszcze przynajmniej 600 osób chętnych do pomocy. Jeśli chodzi o całą Polskę, liczba ta wzrasta do 8 tysięcy.

Kim są wolontariusze Szlachetnej Paczki?

M.Z: Przeważnie są to osoby między 20 a 40 rokiem życia. Jednak są z nami też młodsze osoby, a nawet takie, które są już na emeryturze. Każdy znajdzie miejsce w naszym zespole. Czym zajmuje się taki wolontariusz?

M.Z: Do jego obowiązków należy spotykanie się ze zgłoszonymi do programu rodzinami. Zapoznaje się on z ich historiami, a następnie odbywa z nimi dwa spotkania. Zawsze towarzyszy mu drugi wolontariusz, aby jak najbardziej obiektywnie ocenić sytuację danej rodziny. W następnym etapie przygotowywany jest jej opisy. Później Wolontariusz jest w stałym kontakcie z darczyńcą i dba o to, aby jak najlepiej przygotował on paczkę dla wybranej rodziny. W Weekend Cudów, który w tym roku przypada na 11 i 12 grudnia, wolontariusz wręcza paczkę potrzebującym. To dla nas najbardziej wzruszający moment każdego roku.

Uważa Pani, że obowiązki wolontariusza są czasochłonne?

M.Z: Tak. Wymaga to trochę czasu i poświęcenia. Wolontariusze zazwyczaj studiują, mają swoje rodziny, chodzą do pracy, ale to wszystko da się pogodzić. Średnio na jednego ochotnika przypadają trzy rodziny, ale są i tacy, którzy mają ich pod opieką o wiele więcej, wszystko zależy od możliwości i czasu danego wolontariusza. Skąd wiecie które rodziny potrzebują waszej pomocy?

M.Z: Udajemy się do Domów Opieki Społecznej, parafii, szkół czy harcerzy. Zgłoszenia napływają też od pojedynczych ludzi, którzy znają taką rodzinę i wiedzą, że zasługuje ona na pomoc. Najważniejsze jest to, że rodzina nie może zgłosić się sama. Kwestia dobierania rodzin przechodzi bardzo dokładną weryfikację, więc nie ma możliwości, żeby wolontariusz zgłosił do programu swoich bliskich. Jeśli chodzi o rodziny, które już otrzymały naszą pomoc, to jeszcze mocniej weryfikujemy, czy powinniśmy pomóc jeszcze raz. Czuwa nad tym wszystkim nasz zespół specjalistów.

Czy obowiązek wolontariusza kończy się na wręczeniu paczki?

M.Z: Nie. Po wręczeniu paczki wolontariusz zdaje relację darczyńcy z momentu przekazania paczki rodzinie, którą wspierał. Informuje go m.in. o jej reakcji i emocjach towarzyszących całemu wydarzeniu. W późniejszych miesiącach, np. w marcu, wraca do takich osób i sprawdza co się u nich dzieje. Informuje nas o tym oraz mówi, czy rodzina potrzebuje jeszcze naszej pomocy.

By zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki najważniejsze są chęci