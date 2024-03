Bez szans na debatę kandydatów na urząd burmistrza Olkusza? Jak na razie chęć udziału wyraziło tylko dwóch spośród pięciu kandydatów Paweł Mocny

Działacz społeczny Grzegorz Wiśniowski wyszedł z obywatelską inicjatywą zorganizowania debaty kandydatów na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Niestety nie usłyszymy, co mają do powiedzenia, i czy coś mają. Chęć udziału wyraziły tylko dwie spośród pięciu osób ubiegających się o stanowisko szefa gminy. Debata wszystkich kandydatów się zatem nie odbędzie. Paweł Piasny zaprosił jednak do debaty Romana Piaśnika. Ta miałaby się odbyć 4 kwietnia.