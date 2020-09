Bezpieczne świętowanie 99-urodzin Stanisława Lema. We wrześniu "Solaris" w Teatrze Ludowym na scenie online

– Każdy z nas formułuje swoje życie, mając do dyspozycji cały świat, tworząc balans między tym, co jest w domu i poza domem. Nagle dom stał się domem turbo. Wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy samotni, czy mamy szczęśliwą rodzinę, czy rozlatuje nam się związek, mamy takie obszary, od których nauczyliśmy się stronić. Kiedy byliśmy w zamknięciu, nie było przed nimi ucieczki. Trudno byłoby znaleźć człowieka, który by powiedział, że nie skonfrontował się ze sobą. To jest esencja doświadczenia solaryjskiego.

- Dodatkiem do Lema i wariacją na temat Lema jest w tym spektaklu to, że my nie obserwujemy tylko Krisa Kelvina i jego fantomu. Każdy z członków załogi stacji kosmicznej ma swoje fantomy i każdą z tych historii poznajemy. Powstały więc trzy opowieści – wyjaśnia reżyser. - Oczywiście, w strukturze scenariuszowej stało się to dużo bardziej skomplikowane niż jednowątkowa narracja, ale też było to dużo bardziej fascynujące.