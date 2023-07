Bezpieczni i rozważni w Tatrach. Akcja ma nauczyć turystów jak wędrować po górach

Stowarzyszenie już siódmy raz organizuje akcję skierowaną do turystów odwiedzających Tatry. - Staramy się przekazać podstawowe informacje dla osób, które po raz pierwszy wyruszają w góry, albo nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, albo nie czują się jeszcze pewnie w górach. Liczymy, że akcja ta pozwoli uświadomić turystów, by nie nie narażali siebie, innych wędrowców, ale i ratowników TOPR, którzy zmierzają na ratunek poszkodowanym – mówi Jan Cięciak, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adolfa Hyły.

Akcja każdego roku ma różny temat przewodni. W tym roku dotyczy on przyrody tatrzańskiej. - Celem tegorocznej akcji jest nie tylko chęć zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo w górach, ale też troska o wyjątkową tatrzańską faunę i florę. Chcemy, aby każdy, kto odwiedza Tatry, zatrzymał się na chwilę w drodze na szczyt i zachwycił wspaniałą natura. Żeby ciekawość świata roślin i zwierząt skłoniła nas do poznania otaczającej przyrody - choćby wskazania najbardziej popularnych roślin występujących w Tatrach o tak intrygujących nazwach: jak wierzbówka kiprzyca, rojnik górski, arcydzięgiel litwor, aster alpejski, dziewięćsił bezłodygowy, driakiew lśniąca, goryczka kropkowana, omieg górski, miłosna górska czy zabójcza naparstnica. To, co potrafimy nazwać, staje się nam bliższe i tym bardziej chcemy to chronić – mówi Jan Cięciak.