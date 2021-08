Białka Tatrzańska. Ukradli rowery warte 200 tys. zł. Za wskazanie złodzieja nagroda 30 tys. zł

Do kradzieży doszło we wtorek 17 sierpnia ok. godz. 20-21. Rowery znajdowały się na prywatnej posesji - niedaleko sklepu Biedronka w Białce Tatrzańskiej.

- Właściciel zawiadomił nas o kradzieży. Wiadomo, że ktoś ukradł mu osiem rowerów. Wstępnie oszacowano straty na ok. 200 tys. zł - informuje Krzysztof Waksmundzki z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Właściciel rowerów w internecie apel zaczął szukać świadków. Szuka ludzi, którzy widzieli zaparkowanego busa w rejonie sklepu w Białce Tatrzańskiej. Co więcej, zaoferował nagrodę za informacje, które pomogą odnaleźć złodzieja. Oferuje 30 tys. zł za pomoc.