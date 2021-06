Bielcza. Kolejna śmierć na skrzyżowaniu w Bielczy. Czy tych tragedii można było uniknąć?

Pani Małgorzata jechała na rowerze do pracy, którą rozpoczynała o godzinie 6 rano. Miała do pokonania około 5 kilometrów, zwykle pokonywała ten dystans w około 20 minut. Niestety, w piątkowy poranek 18.06.2021 kobieta nie dotarła do pracy. Niedaleko własnego domu zginęła pod kołami ciężarówki.

- To był dla nas szok, przeżyliśmy to bardzo mocno. To była kobieta do rany przyłóż, zawsze uśmiechnięta - wspomina tragicznie zmarłą koleżanka z pracy.

Kierowca nie widział rowerzystki?

Do wypadku doszło około godziny 5.27. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki marki scania do przewożenia kruszywa, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej najprawdopodobniej uderzył w rowerzystkę, jadącą drogą z pierwszeństwem przejazdu. Niestety, 51-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu.