Biznes w Zakopanem. Prawdziwe pieniądze można zarobić zaledwie w trzech miejscach. Wszędzie indziej to ciułanie

- Od lat Krupówki są podzielone na trzy części pod względem wysokości czynszu, co przekłada się na późniejsze zyski. I tak od ul. Nowotarskiej do Poczty Głównej czyli do ul. Kościuszki, to jest miejsce numer jeden. Tam czynsze za najem lokalu są najwyższe, dochodzą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie za lokal pod restaurację. Deptak od poczty do oczka wodnego to numer dwa pod względem biznesu. Najmniej intratnym miejsce znajduje się powyżej oczka wodnego. Sam nie chciałem wierzyć w to, ale znam biznesmenów którzy mając możliwość najmu lokalu w tym miejscu po okazyjnej cenie nie zaryzykują, gdyż szansa na zwrot jest znikoma - mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Najbardziej popularnym biznesem w Zakopanem to handel i gastronomia. I zawęża się to niemal tylko do ulicy Krupówki. Większość biznesmenów nie chce prowadzić go poza głównym deptakiem, bo jak twierdzą - nie ma szansy na zyski.

Koszty wynajmu lokali na głównym deptaku są mocno zróżnicowane. Najdroższe są te, które mają witrynę na Krupówki, a do tego zgodę Sanepidu na prowadzenie gastronomii. Gdy np. wejście do lokalu z deptaka prowadzi po schodkach, cena za wynajem spada. Wystarczy jeden stopień, a cena spada w dół o 5-7 procent. Średnia cena wynajmu lokalu usługowego - np. pod biuro - to 50-60 zł za metr kwadratowy. Przy lokalu handlowym, z witryną i wejściem bezpośrednio z Krupówek, a do tego ze zgodą na gastronomię, cena szybuje ostro w górę.

- Miejscem, które jest terenem intratnym dla przedsiębiorców, ale tu już mówimy o małych graczach, jest ciąg prowadzący do kolejki szynowego pod Gubałówka - dodaje Karol Wagner.

Tam ceny za stragan do sprzedaży oscypków sięgają kwot 10-11 tys. zł miesięcznie. Takie stawki wylicytowano w czasie ostatniego przetargu na sprzedaż serów, jaki ogłosiło Zakopiańskie Centrum Kultury (które zarządza tymi straganami). To stawki przy głównym ciągu. Wystarczy kilka metrów w bok i stawki lecą ostro w dół. Ostatnio ZCK ogłosiło przetarg na stragany przy tzw. targu maślanym. Znajduje się on dosłownie kilka metrów od głównej drogi do kolejki na Gubałówkę. Tam cena wywoławcza za stragan to zaledwie 1200 zł, choć są i stoiska, które można wynająć za 600 zł miesięcznie.