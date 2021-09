BKS Bochnia. Marcin Manelski nowym trenerem. W środę debiut

Uściślijmy - Manelski pierwszy raz poprowadzi BKS w obecnym kształcie, ponieważ szkoleniowcem bocheńskiej ekipy już był, przed kilkoma laty. A ostatnio prowadził w klubie drużynę juniorów starszych. 49-latek to w regionie znana postać, był m.in. trenerem Unii Tarnów, Okocimskiego, a także Porońca czy Popradu Muszyna.

Zmiana na stanowisku szkoleniowca w BKS to efekt słabych wyników na początku sezonu. Wprawdzie ostatni, derbowy mecz z Okocimskim zakończył się remisem (1:1), ale to dopiero czwarty punkt zdobyty przez bocheński zespół w tych rozgrywkach. Po 10 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli - i w tym momencie wygląda na to, że jest skazany na grę w przyszłym sezonie w V lidze.