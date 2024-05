Blisko 300 biegaczy wystartowało w "Pociągu do biegania - Chrzanowskim Biegu Ulicznym". Zobacz zdjęcia [Część 1] Sławomir Bromboszcz

Pociąg do biegania - Chrzano268 osób stanęło na starcie Pociągu do biegania - Chrzanowskiego Biegu Ulicznego, który odbył się w niedzielę (19 maja). Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na rozgrzanym asfalcie w centrum Chrzanowa. Do pokonania mieli 5 lub 10 km trasę. Najlepszy na krótszym dystansie był Paweł Kosek z Tych, na dłuższej trasie tryumfował Mateusz Mrówka z Rybnika.