Bochnia. Budowa fontanny i cała rewitalizacja centrum Bochni ma się zakończyć do 31 sierpnia [ZDJĘCIA]

NOWE Danusia Martyniuk. Kim jest? Para jest małżeństwem od 1989 roku. ZDJĘCIA 5.08.2021

Kim jest Danusia Martyniuk? Czym żona znanego piosenkarza, Zenka Martyniuka, zajmuje się na co dzień? Wspiera go w koncertach, opiekuje się domem i rodziną. Jak lwica broni także swojego niepokornego syna. Ostatnio król disco polo zdradził, jak się do niej zwraca.