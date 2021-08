Bochnia. Jakub Kuszlik z Bochni wystąpi w Konkursie Chopinowskim jako jeden z 16 Polaków

Chopin był bardzo znany z tego, że miał piękne brzmienie, gdy grał na fortepianie. Jego dźwięk był bardzo delikatny i wydaje mi się, że wielu pianistów w dzisiejszych czasach ma z tym duży problem. Dlatego warto było by dowiedzieć się w ramach jego muzyki, jaki był jego sposób na to, żeby jego muzyka pięknie brzmiała.

Jako jeden z szesnastu Polaków zakwalifikował się pan do Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie się w październiku. Co to dla pana oznacza?

Pewnie teraz intensywnie ćwiczy pan przed konkursem?

Przygotowania zacząłem dużo wcześniej, ponieważ kilka utworów, które będę wykonywał na konkursie, grałem już wcześniej - dwa z nich nawet w wieku 13 lat. Na pewno był to proces dojrzewania i znalezienia swojego języka muzycznego i swojej indywidualności, również grając muzykę zupełnie innych kompozytorów. Decyzję o udziale w konkursie podjąłem stosunkowo późno, natomiast jedyne, co mi teraz zostaje, to doskonalić te utwory, znaleźć jeszcze jak najwięcej drobiazgów, które mógłbym udoskonalić i doprowadzić te interpretacje do jak najlepszego stanu.

Ma pan już pomysł na to, jak zwrócić na siebie uwagę jurorów?

Myślę, że przede wszystkim trzeba grać to, co się faktycznie czuje, trzeba być szczerym wobec samego siebie i myślę, że - mimo wszystko - prezentując wykonanie w sposób bardzo precyzyjny oraz wykazując wysoki poziom zrozumienia stylu kompozytorskiego, muzycznej faktury oraz narracji, najważniejsze jest to, co ktoś prezentuje, czy ma ciekawą osobowość. Bo jeżeli będzie grał tylko poprawnie, może przepaść w tłumie i być nieatrakcyjnym dla jurorów.