Bochnia. Nowe kwietniki wzdłuż odnowionych ulic i oryginalny drogowskaz do trzech miast partnerskich Bochni [ZDJĘCIA]

W centrum Bochni pojawiły się nowe donice z kwiatami

Donice z kwiatami ustawiono na ulicy Wolnica oraz wzdłuż zachodniej pierzei Rynku. - Ustawione donice z roślinami wieloletnimi stanowią pierwszy etap dopełnienia przestrzeni miejskiej w szatę roślinną, poza tym dodatkowo jest elementem dyscyplinujący kierowców - mówi Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

W 2021 roku miasto planuje kontynuować ukwiecenie centrum miasta. - Docelowo donice powinny być ustawione na pierzei zachodniej od strony sklepów, na Placu Św. Kingi, ul. Sutoris i ul. Dominikańskiej, ponadto miejmy nadzieję, że uda się w przyszłym roku zamontować kwietniki na lampach - dodaje Cerazy.

Drogowskaz do miast partnerskich Bochni: Keżmaroku, Bad Salzdetfurth i Roselle

W północno-wschodnim narożniku płyty Rynku został zamontowany drogowskaz do trzech miast partnerskich Bochni. Dowiadujemy się z niego, że Keżmarok na Słowacji dzielą od centrum Bochni 93 kilometry, do Bad Salzdetfurth w Niemczech jest 765 kilometrów, a do Roselle w Stanach Zjednoczonych - 12 100 kilometrów.