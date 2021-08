Bogdan Zając: Wygrana z Legią smakowała szczególnie

- Zbliża się mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa. To zawsze jest duże wydarzenie dla całej ekstraklasy. Pan jakie ma wspomnienia z waszej rywalizacji z legionistami?

- Gdy grałem w Wiśle, były to czasy, gdy w ekstraklasie nie było Cracovii. Mecze z Legią siłą rzeczy stawały się zatem głównym punktem sezonu dla wiślaków. Wszyscy na nie czekali. Nie miało znaczenia, na którym miejscu w danym momencie oba kluby się znajdowały. To było duże wydarzenie dla zawodników, trenerów, działaczy, a przede wszystkim kibiców. Te mecze dostarczały dużo emocji, były bardzo zacięte. A gdy już do Wisły weszła Tele-Fonika, to potyczki z Legią decydowały o mistrzostwie Polski. Często wychodziliśmy z tej rywalizacji zwycięsko, ale Legia też miała oczywiście swoją siłę i nie zawsze udawało nam się ją pokonać.