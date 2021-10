Boks. Łukasz Pławecki: Będę walczył w dużych walkach, jestem tego pewien

Dawno nie rozmawialiśmy. Łukasz skąd w ogóle pomysł, by zmienić kickboxing na boks?

Faktycznie, a to niedobrze, bo bardzo dużo się u mnie ostatnio dzieje. 15 lat walczyłem zawodowo w K-1 i doszedłem do etapu, w którym trudno było mi zmotywować się do kolejnych walk. Kilka ostatnich pojedynków walczyłem o wysokie stawki (tytuły mistrzowskie) i w pewnym momencie poczułem, że potrzebuję nowych bodźców stąd pojawił się pomysł spróbowania sił w boksie. Chciałem znów poczuć, że mam przed sobą drogę i cele, do których dążę. Ta zmiana pozwoliła mi na jeszcze jedno – mogę w większym stopniu zaangażować się w HFO jako organizator, a nie zawodnik. To bardzo ważna kwestia, która także łączy się z tą zmianą.

Masz za sobą trzy występy w bokserskim ringu, wszystkie zakończone Twoimi zwycięstwami. Co jak dotąd najbardziej zaskoczyło Cię w boksie?

Bardzo wiele kwestii. W ringu i dookoła niego. Jako zawodnik z prawie 50 walkami zawodowymi na całym świecie, widziałem już chyba wszystko „od kuchni”, a mimo to w boksie wciąż potrafię dać się zaskoczyć pewnymi sprawami organizacyjnymi. Nie twierdzę, że jest lepiej lub gorzej niż w kickboxingu, jest po prostu inaczej. Zaskakujące jest to, jak bardzo zawodnicy z boksu podchodzą do swoich rekordów i jak wielu odmawiało dotychczas walki ze mną, przez zbyt duże ryzyko porażki. W samym ringu zaskakiwało mnie już mniej, ale skłamałbym mówiąc, że to nie jest całkowicie inny sport niż kickboxing. Walczyłem z zawodnikami z o wiele lepszymi umiejętnościami niż wskazywał na to ich rekord, dla których pojedynki za granicą to jedyna praca i walczą o każde zwycięstwo jako o coś, co może nagle dwukrotnie podnieść ich stawki. Szczególnie kiedy mierzą się z kimś kto ma kilka walk – czyli kimś takim jak ja. Zaskoczyło mnie też to jak łatwo i z jaką satysfakcją przychodzi mi nauka boksu.