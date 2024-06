Branża deweloperska składa uwagi do planu ogólnego dla Krakowa. Elastyczny rozwój, wyższa zabudowa i więcej zieleni Marcin Banasik

Deweloperzy przekonują, że elastyczne powinno być także podejście do wprowadzanych w planie ogólnym parametrów takich, jak powierzchnia terenów zielonych, powierzchnia i wysokość zabudowy, czy wskaźnik intensywności zabudowy. Na zdjęciu. kolos zbudowany przez amerykańską firmę Hines między Rakowicką a Wita Stwosza w Krakowie, tuż obok Muzeum Armii Krajowej. Szymon Korta

Tylko dobrze zdiagnozowana sytuacja pozwoli przygotować dobry plan ogólny dla Krakowa. A dobry może być tylko taki, zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który uwzględnia dynamikę zmian i zakłada elastyczne podejście do powierzchni terenów zielonych, powierzchni i wysokości zabudowy, a także do wskaźnika intensywności zabudowy. Dlatego PZFD, jako ekspercka organizacja branżowa, składa swoje uwagi do całego planu. Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec Krakowa do 30 czerwca tego roku może składać wnioski do planu ogólnego.