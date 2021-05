Brodka śpiewa o płciowych stereotypach. Premiera płyty "Brut" już 28 maja

O godzinie 14 konferencja szefa KPRM. "Michał Dworczyk zapowie system zachęt dla samorządów"

We wtorek na godzinę14 zapowiedziana jest konferencja pełnomocnika rządu do spraw szczepień Michała Dworczyka, minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotra Mazurka. - Dzisiaj minister Michał Dworczyk zapowie system zachęt dla samorządów, by skutecznie docierać do tych obywateli, którzy mają utrudniony dostęp do szczepienia - zapowiedział we wtorek rano minister zdrowia.