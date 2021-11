Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Mariusz Lewandowski: Jesteśmy gotowi na różne scenariusze

W ostatnim meczu ze Śląskiem Bruk-Bet bardzo dobrze spisywał się w ofensywie, ale popełniał błędy w obronie. Momentami wrocławianie zbyt łatwo stwarzali sobie okazje na gole i zbyt łatwo jest strzelali. - Przeanalizowaliśmy spotkanie ze Śląskiem, wiemy gdzie zrobiliśmy błędy - podkreśla trener „Słoni” Mariusz Lewandowski. - Gra rywala nas nie zaskoczyła, byliśmy przygotowani na to, co prezentował Śląsk. O stracie goli zadecydowały indywidualne błędy, złe zgranie piłki przez obrońców, złe wyprowadzanie akcji. Pokazaliśmy to zawodnikom i mam nadzieję, że te błędy nie będą się powtarzać, bo są proste do wyeliminowania. Wskazana jest prostota w grze. Co do jedenastki, jaką teraz zagramy, to obejrzeliśmy Wisłę Płock i taktykę dobierzemy do rywala.

Wisła Płock u siebie gra bardzo skutecznie, o czym przekonała się m.in. ostatnio Wisła Kraków. „Biała Gwiazda” poległa na Mazowszu 0:2, ale w pierwszej połowie długimi fragmentami naciskała gospodarzy mocno, a ci nie radzili sobie z wysokim pressingiem. Czy to jest droga, którą będą chciały pójść również „Słonie”?

- Mamy plan na to spotkanie, ale są różne fazy meczu - wyjaśnia Lewandowski. - W naszej grze są pressing wysoki, średni i niski. Wszystko będzie determinowane tym, jak ten mecz będzie wyglądał i czego będziemy potrzebować. Ze Śląskiem nie było dobrego początku i musieliśmy reagować. Teraz jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Mamy nadzieję, że ten który piszemy jako pierwszy, będzie właściwy.