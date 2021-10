Bruk-Bet Termalica Nieciecza przed ekstremalnie trudnym zadaniem

Lewandowski ma dobrą sytuację kadrową przed spotkaniem w Częstochowie. Grać nie mogą jedynie kontuzjowani Paweł Żyra i Patryk Czarnowski. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji szkoleniowca. On sam zdaje sobie sprawę z tego jak trudne zadanie czeka jego zawodników. - Przygotowywaliśmy się bardzo mocno do tego ciężkiego meczu - mówi Mariusz Lewandowski. - Z Lechią nie wykorzystaliśmy swoich szans po kontrach. Zobaczymy jak będzie wyglądał mecz z Rakowem. Jesteśmy gotowi na zmianę stylu bronienia, ale wiele zależy od warunków meczowych.

Raków ma bardzo dużą siłę ognia. W ataku bryluje m.in. świetnie znany w Niecieczy Vladislavs Gutkovskis. Lewandowski podkreśla jednak: - Nie chcę się skupiać tylko na Gutkovskisie. Raków jest bardzo mocny w każdej formacji, jest budowany od dłuższego czasu. To zespół, który ma bardzo dużo automatyzmów. Czy to „Gutek czy Ivi wiedzą co robić. Widać bardzo dobrą pracę trenera Papszuna. My też chcemy konsekwentnie się budować, staramy się być z dnia na dzień lepszym zespołem.