Brytyjski zespół Archive zagra w całości cztery swoje klasyczne albumy na dwóch koncertach w ICE Kraków - 24 i 25 lutego 2025 roku

Brytyjska grupa Archive zyskała w Polsce miano "nowego Pink Floyd". Teraz zespół wznawia cztery kultowe albumy ze swojego katalogu: "You All Look The Same To Me", "Noise", "Controlling Crowds I-III" i "Controlling Cr. wds IV". POsłuchamy ich na żywo w całości podczas dwóch koncertów w ICE Kraków - 24 i 25 lutego 2025 roku. Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się w piątek, 14 czerwca na LiveNation.pl o godz. 11.

Ceniony w Europie kolektyw Archive z południowego Londynu dodał kolejne daty do swojej europejskiej trasy koncertowej wspierającej promocję reedycji ich kultowych albumów. Na nadchodzącej trasie, zespół zagra utwory z czterech albumów: "You All Look The Same To Me", "Noise", "Controlling Crowds (Parts I-III)" i "Controlling Crowds (Part IV)" w całości po raz pierwszy w historii, podczas podwójnych koncertów w całej Europie w 2025 roku. - Wiedzieliśmy, że te cztery nasze albumy są uwielbiane przez naszych fanów i zajmują szczególne miejsce w sercach ludzi, ale nigdy wcześniej nie próbowaliśmy niczego na taką skalę, grając cztery albumy w całości. To będzie dla nas wyjątkowe doświadczenie, radość i niezwykła podróż. Tak bardzo rozwinęliśmy się jako zespół koncertowy od czasu nagrania tych albumów, że jest to okazja do powrotu do tych piosenek i zaprezentowania ich na żywo w sposób, w jaki nie mogliśmy tego zrobić wcześniej. To będą wyjątkowe koncerty, nie mogę się doczekać - mówi Darius Keeler, założyciel Archive.

Zespół opublikował właśnie nowy utwór "My Last" z udziałem byłego wokalisty Craiga Walkera. Piosenka to nigdy wcześniej niepublikowane nagranie, nad którym zespół pierwotnie pracował na potrzeby albumu "Noise" z 2004 roku. "My Last" znajdzie się na edycji deluxe zremasterowanego albumu wraz z 7 innymi wcześniej niepublikowanymi utworami z czasów "You All Look The Same To Me" i "Noise". Zremasterowane i wydane na winylu po raz pierwszy w ramach projektu będą również albumy "Controlling Crowds I-III" i "IV" z 10 wcześniej niepublikowanymi utworami. Wszystkie cztery zremasterowane płyty zostaną wydane 20 września 2024 roku.

Choć Darius Keeler i Danny Griffiths zaczynali już w latach 90., początkowo tworzyli modny wtedy trip-hop i dopiero pod koniec dekady zwrócili się w stronę prog-rocka, udowadniając że oba te gatunki mają ze sobą wiele wspólnego. Być może dlatego nigdy nie zostali doceniani w ojczyźnie, a największą popularność zdobyli w Niemczech, w Polsce i we Francji, gdzie akurat twórczość Genesis czy Pink Floyd była zawsze przyjmowana z bezkrytycznym uwielbieniem.

Archive zaprezentowali jednak coś więcej niż niegdyś Marillion – bo zaanektowali do swego brzmienia również psychodelię, alternatywny rock i nowoczesną elektronikę. Dlatego trafili do szerszego grona słuchaczy niż dawny zespół Fisha. Nie bez znaczenia była też konsekwencja, z jaką nagrywali kolejne płyty, nie zważając na zmieniające się wokół mody. Szlifując w ten sposób swoje pomysły w studiu i na koncertach, z czasem wznieśli się na zaskakująco przyzwoity poziom, czego dowodem były płyty "Restriction" i "The False Foundation" wydane w latach 2015 i 2016. W 2019 roku zespół celebrował ćwierćwiecze swej działalności, wydając najpierw kolekcję najważniejszych nagrań zatytułowaną "25", a potem zestaw ich remiksów - "Versions". W czasie pandemii muzycy przygotowali wyjątkowo obszerny materiał premierowy, a fani poznali go jesienią 2022 roku dzięki podwójnemu albumowi "Call to Arms and Angels". Był to pierwszy zestaw nowych nagrań Archive od sześciu lat.

Do dzisiaj Archive nagrali dwanaście płyt studyjnych i siedem koncertowych. Pokazują one, że nie rezygnując z rozbudowanego brzmienia i konwencjonalnej teatralności, Anglicy spuścili nieco powietrza ze swej rozbudowanej aranżacyjnie muzyki, nadając jej przy tym bardziej rytmiczny i melodyjny charakter. Ten nienachalny lifting wyszedł tylko ich materiałowi na dobre – bo nadał muzyce formacji większy pazur, co pewnie dobrze sprawdzi się też na żywo.

