Brzesko. Konkurs na dyrektora szpitala w Brzesku: do kolejnego etapu konkursu przeszły cztery osoby Paweł Michalczyk

Szpital powiatowy w Brzesku Paweł Michalczyk

Dziewięć osób zgłosiło się do konkursu na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Brzesku. Po ocenie formalnej dokumentów do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowały się cztery osoby. Nastąpi on 27 września.