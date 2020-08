Budowa tramwaju do Górki Narodowej zagrożona? Pojawiły się odwołania

Jak mówi Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego, w sprawie szybkiego tramwaju mającego połączyć Krowodrzą Górkę z Górką Narodową do urzędu wojewódzkiego wpłynęły dwa odwołania dotyczące decyzji ZRID oraz dwa zażalenia co do nadania inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Pozostaje więc pytanie, czy odwołania i zażalenia składane do drugiej instancji, a więc do Urzędu Wojewódzkiego, mogą zatrzymać już rozpoczęte prace? Samo wpłynięcie takich dokumentów nie wstrzymuje inwestycji. Kontynuację prac budowlanych potwierdza również rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich. – Nie rozważamy wstrzymania prac, wydany rygor natychmiastowej wykonalności do decyzji ZRID jest w obiegu prawnym, co pozwala na realizację robót – zapewnia Jan Machowski. – Wykonawca rozpoczął już działania w terenie i przygotowywania zaplecza budowy. Mimo odwołań, może nadal prowadzić te prace. Dopiero ich pozytywne rozpatrzenie mogłoby hipotetycznie wstrzymać daną realizacją – dodaje Dominik Franczak, przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Jeśli druga instancja stwierdziłaby zasadność odwołania co do decyzji ZRID lub zażalenia dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności, wykonawca będzie zmuszony do zaprzestania prac. Warto jednak dodać, że w postępowaniu odwoławczym nie można zmienić zakresu czy przebiegu inwestycji.