Budowa trasy S7. Pierwszy odcinek już prawie gotowy! Kiedy kierowcy pojadą 13-kilometrowym odcinkiem S7 w północnej Małopolsce? [ZDJĘCIA]

Umowa na projekt i budowę tego odcinka S7 podpisana została 8 stycznia 2018 r. Koszt zadania wynosi ponad 508 mln zł. Pierwsza łopata symbolicznie wbita została 11 września 2019 r. Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma ma 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas oraz dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Powstało 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. S7 na tym odcinku omija Słomniki, co oznacza dla miasta odciążenie z ruchu tranzytowego.

- Zaawansowanie prac na odcinku Szczepanowice Widoma wynosi 98,3 proc., składane są wnioski o pozwolenia na użytkowanie do WINB (Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego). Jak otrzymamy pozwolenia na całość trasy, wraz ze wszystkimi obiektami mostowymi, to zostanie puszczony ruch - mówi Iwona Mikrut-Purchla, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

Kraków. Budowa północnej obwodnicy. Stawiają długi most. Bud...

Przebudowywana jest sieć elektroenergetyczna kolidująca z inwestycją. W Brzuchani i Bukowskiej Woli budowana jest sieć kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie wszystkich robót wynosi 22 proc.

Miechów-Szczepanowice

W przypadku odcinka S7 Miechów – Szczepanowice jeszcze trwają prace projektowe. Wniosek o wydanie ZDIR (zezwolenia na realizację) ma być złożony jeszcze w tym roku. Umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice podpisana została 5 lutego 2021 r. Koszt prac wyniesie ponad 162 mln 440 tys. zł. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Odcinek ten ma powstać w ciągu 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Widoma-Kraków

Na odcinku S7 Widoma – Kraków – trwają prace projektowe i prace w terenie. Wykonawca ma 6 miesięcy od podpisania umowy czyli do 15 stycznia 2022 r. na zoptymalizowanie projektów budowlanych i dostosowanie ich do obowiązujących norm.

- Chodzi tu o obiekty inżynierskie. Wykarczowano pozostałe po poprzednim wykonawcy krzaki i drzewa, wyburzono budynki i w te miejsca wkroczyły ekipy archeologów, by przeprowadzić tzw. archeologiczne badania ratunkowe. Od strony węzła Widoma trwają już roboty polegające na zdejmowaniu warstwy humusu (gleby) i rozpoczęła się budowa przepustu - mówi Iwona Mikrut-Purchla.