Bukowina Tatrzańska. Zmarła Zofia Bigosowa. Słynna gaździna walczyła o zwrócenie Tatr góralom

Zofia Bigosowa zmarła 1 września. Jej pogrzeb odbędzie się w kościele parafialnym pw. Św Antoniego w Brzegach w najbliższy poniedziałek 6 września o godzinie 13. Po nabożeństwie pani Zofia spocznie na cmentarzu parafialnym w Brzegach.

Bigosowa - słynna gaździna z Głodówki - znana była z ciętego języka, riposty i tego, że mówiła zawsze to co myśli - niezależnie od tego z kim rozmawiała. Jej bezpośredniość zaprowadziła ją do telewizji. Była m.in. prowadzącą talk-show "Bigosowa i Szwagry", współpracowała także z Wojciechem Cejrowskim prowadząc "WC Kwadrans".

Na Podhalu zasłynęła głównie z tego, że reprezentowała Stowarzyszenie Właścicieli i Współwłaścicieli Wywłaszczonych Hal i Polan w Tatrach. Walczyła o to, by górale odzyskali hale i polany w górach zawłaszczone przez państwo. Swoją walkę wzmogła, gdy okazało się, że sprzedane przed laty Polskie Koleje Linowe i kolejka na Kasprowy Wierch trafiły w ręce spółki z Luksemburga (ostatecznie państwo polskie odkupiło PKL i kolejkę).