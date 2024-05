Burze nad Krakowem i Małopolską. Silny wiatr, ulewa i wyładowania. Interwencje przy połamanych drzewach

Wedle prognoz nad stolicą Małopolski mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 40 mm, a lokalnie - nawet do 55 m. Prędkość wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe opady gradu.

Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, a miejscami również gradu. Będzie ono obowiązywać od dzisiejszego południa, do czwartku, 23 maja, do godz. 2.00.

Dokładnie 14 lat temu, w maju i czerwcu 2010 roku, Kraków i Małopolska walczyły z powodzią. Dla tysięcy ludzi to były dramatyczne dni. Wielka woda wlewała się do domów. Zagrożona była nawet -…

Jak mówi nam kpt. Kawula ze stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej, na razie jest spokojnie. - Mamy pojedyczne zdarzenia - połamane drzewa, wypompowywanie wody. Na ten moment (godzina 15) prowadzimy 5 zdarzeń. W Krakowie wyjeżdżaliśmy do dwóch połamanych drzew i zatkanego przepływu. Dużych zdarzeń brak - mówi.

W Jerzmanowicach oberwanie chmury trwało do półtorej godziny. Ulewa spowodowała duże szkody. Podtopiona została szkoła. Strażacy wypompowywali wodę z piwnicy. Woda szorowała drogami gminnymi, powiatowymi i krajową. Naniosła błota i kamieni.

Trzeci stopień zagrożenia meteorologicznego

IMGW-PIB podniósł stopień ostrzeżenia meteorologicznego do trzeciego – najwyższego. Tym ostrzeżeniem objęte są cztery małopolskie powiaty: myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. "Obserwuje się i nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 80 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może pojawić się grad".

Zgodnie z wnioskiem wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara został nadany alert RCB. Ostrzeżenia na bieżąco są przekazywane do miejskich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Z polecenia wojewody Klęczara odbyła się odprawa z wojewódzkimi i powiatowymi służbami i strażami. Podniesiony został poziom gotowości do wzmożonych działań. Wzmocniony został skład osobowy służb, które mogą być dysponowane do działań.