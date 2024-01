Były piłkarz Wisły Kraków w drodze do nowego klubu. Zaskoczenie?

Quioto zawodnikiem Wisły był w 2012 roku, zagrał w dziewięciu meczach ekstraklasy. Młody wówczas piłkarz po zaledwie pół roku wrócił do swojego honduraskiego klubu. Jego kariera rozwinęła się w kolejnych latach, w 2017 trafił do MLS i w amerykańsko-kanadyjskich rozgrywkach występował aż do końca sezonu 2023. Jego ostatni klub, CF Montreal, nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z 32-letnim napastnikiem.

No i właśnie, to Iran ma być następnym przystankiem Romella Quioto w karierze. A konkretnie - Traktor. Traktor Sazi Tebriz, czyli czwarty obecnie zespół irańskiej ekstraklasy. Choć z punktu widzenia Ameryki Centralnej to kierunek totalnie egzotyczny, piłkarz trafi tam pod skrzydła hiszpańskiego trenera Paco Jemeza. Czyli faceta mówiącego w tym samym języku co Quioto.