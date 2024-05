Cenne znalezisko w Trzebini. Ślad po filii niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau

Jedyny taki ślad po podobozie KL Auschwitz w Trzebini

Pasjonaci historii z fundacji podkreślają, że to bardzo cenne znalezisko. Baraki te były metalowe, miały nietypową konstrukcję i były wykonane z falistej blachy.

Cenne znalezisko z Trzebini w postaci elementów baraku z filii byłego KL Auschwitz-Birkenau przy rafinerii trafiło do zbiorów Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau Zbiory Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

- To bardzo rzadkie znalezisko, ponieważ w tym podobozie było tylko sześć baraków, a nam udało się pozyskać jedyne do tej pory znane i zachowane elementy z tego podobozu. Obóz powstał w miejscu zwanym na Trzebionce, w pobliżu rafinerii - zaznacza Agnieszka Molenda-Kopijasz, prezes Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Na terenie podobozu w Trzebini było tylko sześć metalowych baraków dla więźniów. Odnaleziony ostatnio jest jedynym, jaki przetrwał Zbiory Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

Większość z tych baraków została rozebrana w latach powojennych, a materiał z nich często trafiał do okolicznych mieszkańców i był wtórnie wykorzystany na budowę garaży czy altan. Prawdopodobnie w latach 70. rozebrano ostatni z tych baraków, który był warsztatem przy trzebińskiej rafinerii. Same baraki miały konstrukcję segmentową, łatwą do montażu a po zdemontowaniu wygodną do transportu.

Na odnalezionych w Trzebini elementach baraku są oryginalne techniczne sygnowania, a na jednym z paneli odręcznie namalowane czarną farbą oznaczenie Zbiory Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

- Nam udało się odnaleźć właśnie jeden z takich garaży i po jego rozebraniu, pozyskaliśmy oryginalne elementy ścian z oknami i bez oraz kilkanaście elementów poszycia dachowego. Zachowały się na nich oryginalne techniczne sygnowania, a na jednym z paneli odręcznie namalowane czarną farbą oznaczenie - dodaje Agnieszka Molenda-Kopijasz.

Większość baraków została rozebrana w latach powojennych, a materiał z nich często trafiał do okolicznych mieszkańców i był wtórnie wykorzystany na budowę garaży czy altan Zbiory Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

Po konserwacji pozyskane fragmenty baraku będą częścią przyszłej dużej wystawy o podobozach niemieckiego kompleksu obozowego KL Auschwitz-Birkenau, którą przygotowuje fundacja.