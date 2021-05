Centralna Liga Juniorów U-18. Wysoka porażka Hutnika na własnym boisku z Wisłą w derbach Krakowa [ZDJĘCIA]

Wisła Kraków. „Biała Gwiazda” chce w niedzielę w Gliwicach wrócić do krakowskiej piłki

To była konferencja zorganizowana na szybko. Jeszcze w czwartek dziennikarze wysyłali pytania do Petera Hyballi przed meczem z Piastem Gliwice. W piątek przestał on być jednak trenerem Wisły Kraków, a klub poinformował, że w najbliższym spotkaniu zespół poprowadzi duet Kazimierz Kmiecik, Mariusz Jop. I właśnie oni ostatecznie mówili o tym, jak Wisła ma wyglądać w Gliwicach, gdzie w niedzielę o godz. 17.30 zagra „Biała Gwiazda”.