Ceny lodów w Krakowie zmrożą klientów? Sprawdzamy, ile trzeba wydać pod Wawelem za ten przysmak w wakacje 2024

Wzrost cen lodów

Lody stały się przedmiotem ostatniej analizy ekspertów z popularnej aplikacji PanParagon. Jak w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniły się ceny lodów gałkowych, rożków i tych sprzedawanych w litrowych opakowaniach? Niestety sporo...

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów. Miesięcznie do naszego systemu trafia ponad milion anonimowych dowodów zakupu. To stanowi solidną podstawę do wszelkiego rodzaju badań pod kątem analizy cen, realnej inflacji i zachowań konsumenckich. Zbliżający się Dzień Dziecka skłonił nas do sprawdzenia cen lodów od 2022 r. – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Pod naszą lupę trafiły lody gałkowe z lodziarni oraz te sprzedawane w sklepach w formie rożków i dużych, jednolitrowych opakowaniach – dodaje.

Spośród lodów sklepowych eksperci wytypowali po jednej znanej marce z każdej kategorii. Dzięki temu porównano zmiany w cenach na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Dane przedstawiają średnią cenę jaka pojawiała się na paragonach w okresie od 1 kwietnia do 24 maja 2022, 2023 i 2024 r.