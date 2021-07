Chochołów. Granica ze Słowacją znów otwarta. Tyle, że na dziko. Ktoś w nocy poprzesuwał betonowe zapory

Małe przejścia graniczne między Polską a Słowacją zostało decyzją władz Republiki Słowackiej zamknięte dla ruchu. Na Podhalu dotyczy to dwóch przejść - w Łysej Polanie i w Suchej Horze koło Chochołowa. W poniedziałek po południu służby słowackie przywiozły na granice betonowe zapory i ustawiły znaki informujące o zakazie ruchu.

Czynne są przejścia graniczne w Jurgowie i w Chyżnem. Wiele osób zaskoczyło to działanie - zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. Tym samym bowiem mieszkańcy Suchej Hory, by dostać się do oddalonego o ok. 3 km Chochołowa, muszą pokonać dystans ponad 40 kilometrów.

Nie dziwi więc, że ludziom puszczają nerwy. Do tego stopnia, że ktoś w nocy... udrożnił granicę w Suchej Horze. Betonowe zapory zostały poprzesuwane, a znaki informujące o zakazie ruchu wylądowały w fosie.