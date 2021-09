Chrzanów. Czas uporządkować reklamowy chaos. Czy wystarczy uchwała krajobrazowa, żeby odmienić wygląd miasta? [ZDJĘCIA]

Uchwała krajobrazowa. Jest potrzebna?

Kilka miesięcy temu radni na wniosek burmistrza Chrzanowa zadecydowali o starcie przygotowań do uchwalenia tzw. „uchwały krajobrazowej”. Pana zdaniem jest ona potrzebna?

Dostrzegam znacznie bardziej pilne potrzeby, jeśli chodzi o wygląd przestrzeni publicznej w stolicy powiatu. Proszę się przejść po ścisłym centrum, ulicami: 29 Listopada, Berka Joselewicza, 3 Maja. Ich stan to nie jest wizytówka Chrzanowa. Do tego nadal sporym wyzwaniem są wszechobecne śmieci. Niestety, czystość miasta to problem, z którym od wielu lat nie radzą sobie władze miasta.

Celem uchwały krajobrazowej ma być uporządkowanie przestrzeni, usunięcie denerwujących i wszechobecnych reklam, które estetycznie często pozostawiają wiele do życzenia.

Pytanie, czy większym problemem estetycznym są np. zakurzone ulice, rzadko opróżniane kosze na śmieci lub zaśmiecone działki w centrum, czy baner lokalnego przedsiębiorcy kierujący do jego firmy. Usunięcie szyldu jakiejś firmy nie sprawi, że przestrzeń będzie bardziej przyjazna, jeśli wokół będzie po prostu brudno. O uchwale krajobrazowej powinniśmy rozmawiać w momencie, gdy opanowane będą podstawy.