Chrzanów. Związek wymieni mieszkańcom uszkodzone pojemniki na bioodpady. Kubły okazały się wadliwe

Chrzanów. Związek wymieni mieszkańcom uszkodzone pojemników na bioodpady. Kubły okazały się wadliwe

Wiele osób przekonało się już o tym, że próba wymiany uszkodzonego pojemnika na nowy to walka z wiatrakami. Firma AVR S.A. odpowiada mieszkańcom, którzy złożyli reklamacje, że nie ma ona obowiązku wymiany uszkodzonych pojemników, a osoby które czują się poszkodowane mogą swoich praw dochodzić na drodze sądowej i tam udowodnić, że to działanie pracowników firmy doprowadziło do powstania szkody.

Nie wystarczą zdjęcia ukazujące uszkodzenie, ja muszę złapać takowych "złoczyńców" na gorącym uczynku. Dochodzić swoich racji na drodze sądowej? W sprawie odbioru odpadów i uszkodzeń pojemników? Przecież to kuriozum - podkreśla Tomasz Głowacz, którego reklamacja została rozpatrzona negatywnie.

Problem pękających kubłów nasilił się w okresie zimowym, gdy zgromadzone w nich odpady zaczęły zamarzać, co utrudniało ich opróżnianie. Pracownicy firmy komunalnej zostali wyposażeni w gracki, by usprawnić ten proces, ale i tak niewiele to poprawiło sytuacji. Wiele z pojemników nie przetrwało jednak zimy. Uszkodzeniu ulegają także kubły na odpady zmieszane, jednak zdecydowanie częściej ma to miejsce w przypadku tych na bioodpady. Jak się okazuje nie jest to przypadek. Przeprowadzona ekspertyza przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej wykazała, że pojemniki dostarczone przez firmę MIKI, która poprzednio zajmowała się odbiorem odpadów, nie są przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych oraz wykonane z nieodpowiedniej jakości materiałów.