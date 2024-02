Ciasto na pizzę. Jak zrobić dobre ciasto na pizzę? Sekretem jest mąka i… długa fermentacja ciasta! [PRZEPIS]

Sekret pizzy? Ciasto idealne

Wspaniały smak, prostota przygotowania i radosne skojarzenia sprawiły, że pizza przeniosła się do popkultury i nie zamierza jej opuścić. To potrawa uniwersalna i choć gusta mamy różne, każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Pizza oryginalnie kojarzona jest ze słonecznymi Włochami, jednak historycy wskazują pierwsze ślady jedzenia cienkich placków z dodatkami już w starożytnych Atenach.

Sposób na domową pizzę idealną

Pizza podbiła serca ludzi na całym świecie, a dzielenie pachnącego ciasta z dodatkami na cztery lub osiem trójkątów to idealny sposób na wygodne jedzenie nie tylko w pojedynkę. Nic więc dziwnego, że pizza jest jednym z najczęściej pojawiających się dań na spotkaniach towarzyskich. Chcąc przygotować pizzę samodzielnie dla swoich bliskich pamiętajmy, że odpowiednie przygotowanie ciasta z użyciem wysokiej jakości składników to podstawa sukcesu.

Ciasto na pizzę – najważniejsza jest mąka

Coraz częściej na sklepowych półkach możemy znaleźć mąkę specjalnie do pizzy. Mąkę na pizzę charakteryzuje wysoki stopień rozdrobnienia przez co ciasto zyskuje lekkości, a takie wypieki są zdecydowanie bardziej delikatne. Mąka na pizzę (np. od Młyna Jaczkowice) ma biały, jednolity kolor, bez dodatkowych smug. Pachnie zmielonym zbożem, nie wyczuwamy w niej żadnych obcych aromatów, dzięki czemu możemy się w pełni cieszyć głębią smaku przygotowywanych potraw.

Ciasto na pizzę potrzebuje czasu!

Ciasto na pizzę [PRZEPIS]

Sposób przygotowania: Mąkę przesiać do miski (można odebrać 1 łyżkę na podsypanie) i wymieszać z solą. Dodać drożdże i cukier rozpuszczone w chłodnej wodzie oraz olej. Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wymieszać. Ciasto wyrabiać kilka minut aż do uzyskania jednolitej i gładkiej konsystencji. Otrzymane ciasto podzielić na porcje według uznania:

2 pizze na grubszym cieście

3 pizze na cienkim cieście

Z otrzymanych porcji uformować kulki, włożyć do pojemników z przykrywką (aby ciasto nie wyschło).

Odstawić ciasto:

Dla niecierpliwych – w ciepłym miejscu na około 40 min

Dla smakoszy – do lodówki na min. 2h, max. 24h

Wyrośnięte ciasto wyłożyć na blat posypany mąką, starając się zachować kształt ciasta. Nie wyrabiać i nie wałkować! Delikatnie i równomiernie rozciągać ciasto we wszystkie strony, zachowując grubszy rant. Po uzyskaniu placka o pożądanej wielkości przełożyć go na blachę posypaną mąką. Nałożyć dodatki wg uznania. Nagrzać piekarnik do temp. 250 stopni. Piec przez ok. 10-15 min aż brzegi i spód ciasta będą delikatnie zarumienione.