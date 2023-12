Ciasto Rafaello z budyniem i kokosem na herbatnikach. Pyszne ciasto bez pieczenia! [PRZEPIS]

Składniki na ciasto Rafaello

2 paczki (po 180 g) krakersów lub herbatników

½ litra mleka

2 łyżki mąki ziemniaczanej

2 łyżki mąki pszennej

2 żółtka

3/4 szklanki cukru

1 łyżka cukru waniliowego

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżka oleju kokosowego

200 g masła

200 g wiórek kokosowych

Wykonanie ciasta

Żółtka utrzeć z połową szklanki cukru i cukrem waniliowym. Mąkę ziemniaczaną i pszenną dobrze wymieszać ze szklanką mleka i dodać do utartych żółtek. Drugą szklankę mleka zagotować z pozostałym cukrem, dodać ekstrakt waniliowy. Na gotujące się mleko wlać masę jajeczną cały czas mieszając, uważając aby budyń się nie przypalił i żeby nie powstały grudki.

Budyń odstawić w chłodne miejsce do całkowitego wystudzenia.

Masło utrzeć, dodawać po łyżce budyniu cały czas miksując. Dodać łyżkę oleju kokosowego i 180 g wiórek kokosowych (resztę zostawić do posypania wierzchu).

Blachę o wymiarach ok. 20x26 wyłożyć krakersami, następnie wyłożyć masę kokosową i tak do wykończenia składników. Z 2 paczek krakersów wyszło mi 4 warstwy krakersów, ale można zrobić 3 z większą ilością kremu. Wierzch posypać resztą wiórków kokosowych. Wstawić do lodówki najlepiej na całą noc, aby krakersy zrobiły się miękkie.