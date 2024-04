Ciasto z resztek po świętach szefa kuchni. Zobacz, jakie to proste! Kuchnia zero waste [PRZEPIS]

Ciasto z resztek [PRZEPIS]

Ciasto z resztek. Fot. Anna Kaczmarz

Składniki

2 szklanki kaszy manny

2 jajka

wyskrobane z kubeczków: 2 szklanki jogurtu naturalnego, kefiru albo śmietany. Można je mieszać

5 łyżek cukru

1 duży cukier waniliowy 32 g

2 łyżeczki proszku do pieczenia

kilka kropel aromatu waniliowego do ciast (jeśli masz)

resztki bakalii, które zostały po świątecznych wypiekach

Wykonanie

Kaszę manną wymieszać dokładnie z jogurtem. Wbić jajka, wsypać obydwa rodzaje cukru i zmiksować. Miskę nakryć i wstawić na 2 godziny do lodówki. Po 2 godzinach dosypać do ciasta proszek do pieczenia, dodać aromat do ciasta i dokładnie wymieszać. Keksówkę wyłożyć papierem do pieczenia i przełożyć do niej ciasto. Dodać bakalie. Ciasto piec ok. 40-45 minut w temperaturze 170 stopni z termoobiegiem. Przed wyjęciem sprawdzić patyczkiem, czy jest suchy. Oznaczać to będzie, że ciasto jest gotowe. Upieczone ciasto wystudzić, wyjąć z foremki i oprószyć cukrem pudrem lub ozdobić lukrem.