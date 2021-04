Ciemna strona Krakowa. Takie miasto widzą wjeżdżający pociągiem do stolicy Małopolski (MA)

Wielu turystom Kraków kojarzy się zapewne przede wszystkim z pięknym widokami na Wawel, Rynek Główny czy bulwary wiślane. Wjeżdżając jednak pociągiem do stolicy Małopolski mogą być jednak mocno zaskoczeni tym co zobaczą. Kraków "od kolejowej strony" - delikatnie mówiąc - nie zachwyca. Przejdź do galerii naszych zdjęć i zobacz, co widać z pociągów wjeżdżających do Krakowa. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.