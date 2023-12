Ciepła odzież potrzebna od zaraz! Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi zbiórkę na zakup butów, dresów i śpiworów dla osób bezdomnych Aleksandra Łabędź

Zimowa odzież i buty dla osób bezdomnych! - Dzieło Pomocy św. Ojca Pio mat. prasowe Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Zima to najtrudniejszy czas w bezdomności. Podczas gdy wielu z nas zastanawia się, którą zimową kurtkę i buty założyć, osoby bezdomne nie posiadają w ogóle zimowej odzieży. Sytuację utrudnia fakt, że nie mają gdzie się podziać, stąd większość dnia spędzają na zimnie i mrozie. Dlatego Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, robi wszystko, by pomóc przetrwać podopiecznym ten niełatwy okres. Jeszcze przez 5 dni można wesprzeć zbiórkę Dzieła. Cel zrzutki to ponad 25 tys. zł za które zostaną zakupione buty, komplety dresowe i śpiwory.