Clepardia Kraków. Wiedzą, że spadną. Ten sezon to budowa zespołu na V ligę

- Wiadomo było, że się nie utrzymamy, bo konkurencja jest tak silna, że znalezienie się w pierwszej ósemce nie wchodzi nawet w rachubę - przyznaje Zbigniew Wajda, prezes Clepardii, klubu, który najzwyczajniej w świecie też nie stać na to, by grać w IV lidze obejmującej swoim zasięgiem całą Małopolskę.

- To koszty niesamowite, mało którą drużynę z obecnej osiemnastki będzie stać na to, żeby grać w tej połączonej czwartej lidze. Dla nas dużym problemem są już wyjazdy do Andrychowa czy Oświęcimia - cały dzień z głowy, a zawodnicy pracują, uczą się. Dlatego czasem mamy mniej zawodników rezerwowych, wiadomo, że pojawiają się kontuzje. Ale nie załamujemy się. Spokojnie budujemy zespół na przyszły sezon, nie ma żadnej presji. Tylko trener denerwuje się co mecz, przeżywa, że drużyna ciągle jest na ostatnim miejscu.