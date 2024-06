Co Michał Probierz wyczaruje na Euro? Memy o nietuzinkowym trenerze Polaków. Internet go kocha! OPRAC.: Mateusz Bijak

Michał Probierz to trener nietuzinkowy, nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Potrafi zaskoczyć, zadziwić, rozśmieszyć, zaszokować lub - tak, tak - zaimponować. Internauci uwielbiają takie postaci, nic więc dziwnego, że na bieżąco komentują każde jego wystąpienie. A komentarz w sieci, to oczywiście obrazek, najlepiej z krótkim, dosadnym tekstem. Z okazji Euro 2024 zebraliśmy najlepsze memy odnoszące się do byłego trenera Wisły Kraków i Cracovii, bo to mu się po prostu należało. Za podtrzymane nadzieje po beznadziei Fernando Santosa i za awans, tyle spodziewany, co nie. Zaglądając do galerii, trzymajmy kciuki za selekcjonera i jego armadę, która poleciała do Niemiec po należny jej tytuł.