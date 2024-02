Co w życiu ważniejsze: miłość czy pieniądze? Nowa polska komedia "Jak ukradłem 100 milionów" w kinach od 9 lutego

Ed ma pieniądze – całe 100 milionów – piękną ukochaną i głowę na karku. A więc wszystko, by osiągnąć sukces. Ale przy okazji ma też kilka problemów. Po pierwsze, pieniądze ukradł, przez co kolejny rok ma spędzić w więzieniu. Po drugie, narzeczonej wmówił, że wyjeżdża służbowo do Nowego Jorku.

- Zadzwonił do mnie producent Tadeusz Lampka i poprosił, bym zapoznał się ze scenariuszem Kacpra Szymańskiego. Tekst mi się spodobał, miał w sobie świeżość i był naprawdę zaskakujący. To samo można powiedzieć o bohaterach. Poza tym, bardzo się ucieszyłem, że po raz pierwszy będę miał okazję pracować nad komedią. Szczerze mówiąc, jestem fanem tego gatunku, bardzo lubię zwłaszcza film „Nie wszystko złoto, co się świeci” z Matthew McConaughey'em i Kate Hudson – podkreśla reżyser.

Producent i reżyser uważali, że poza zaskakującą historią, opowiedzianą w lekko ironicznym tonie, kluczem do sukcesu będzie obsada. Dobrano ją więc starannie, dbając o to, by do pewnego stopnia zaskoczyć widzów.