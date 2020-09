Co z Centrum Nauki? Urząd walczy o Czyżyny, mieszkańcy o park XXL

Przypomnijmy, że Wojewódzka Konserwator Zabytków (WKZ) Monika Bogdanowska wszczęła procedurę wpisania do rejestru zabytków krajobrazu zachodniej części pasa startowego dawnego lotniska w Czyżynach. Chodzi m.in. o tereny, gdzie planowana jest budowa Centrum Nauki Cogiteon (CNC). Decyzja WKZ wstrzymuje wszelkie prace budowlane. Przedstawiciele CNC są zaskoczeni. Oznacza to bowiem, że Cogiteon może nie powstać w tej lokalizacji.

Decyzja Wojewódzkiej Konserwator Zabytków Archiwum

Do decyzji WKZ można teraz składać uwagi, co zamierza zrobić CNC. - Będziemy się oczywiści odnosić do tej decyzji. Myślę, że będzie dużo argumentów po naszej stronie. Czeka nas zapewne długa dyskusja – mówił nam w piątek Piotr Koziarz, rzecznik Cogiteonu. Jak zaznacza, sam pas dawnego lotniska jest wpisany do miejskiej ewidencji zabytków, a budynek Cogiteonu powstaje zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami miejskiego konserwatora zabytków.