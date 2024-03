Co z remontem dworca PKP w Olkuszu? Czy nieczynna od lat ruina przejdzie gruntowną przebudowę? Zobacz zdjęcia Paweł Mocny

W ostatnim czasie PKP PLK S.A. poinformowały o rozpoczęciu prac przy wielkiej przebudowie stacji kolejowej w Olkuszu. Nasuwa się zatem pytanie – co z remontem należącego do PKP S.A. budynku dworca w Srebrnym Mieście. Obiekt od lat jest nieczynny a swoim „wizerunkiem” straszy nie tylko podróżujących, ale także mieszkańców miasta i okolic. Gruntowny remont na przestrzeni lat był zapowiadany już kilkukrotnie, ale nigdy do niego nie doszło.