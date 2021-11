Comarch Cracovia czeka na rywali i szlifuje formę przed Pucharem Kontynentalnym

Walka o dwa miejsca

Dwa najlepsze zespoły z turnieju w Krakowie oraz dwie ekipy z drugiego półfinału zagrają w turnieju finałowym, który zaplanowano w dniach od 7 do 9 stycznia. Przypomnijmy, że hokeiści „Pasów” w ostatniej edycji Pucharu Kontynentalnego – w 2020 roku dotarli do finału, który był rozgrywany w duńskim Vojens. Zajęli wówczas czwarte miejsce, przegrywając mecze z Niomanem Grodno, Nottingham Panthers i gospodarzami.

Cracovia po raz trzeci w historii będzie organizować turniej Pucharu Kontynentalnego. Poprzednio była gospodarzem trzeciej rundy w listopadzie 2019 roku i wywalczyła wówczas awans do finału. Pokonała wtedy kazachski Bejbarys Atyrau 3:2, przegrała z białoruskim Niomanem Grodno 1:4 i zwyciężyła yaukraiński Donbas Donieck 2:1 po rzutach karnych, co dało jej przepustkę do grona czterech najlepszych drużyn.

W lidze jest przerwa, “Pasy” zajmują 4. miejsce, ostatni mecz przegrały w Jastrzębiu z JKH mogą więc skupić się tylko na treningach przed rywalizacją w Pucharze Kontynentalnym.